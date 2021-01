Covid, da Rovereto arriva il dispositivo automatico per sanificare le cabinovie (e i bus)

Nell'attesa che si metta a fuoco il cronoprogramma per la possibile riapertura degli impianti sciistici, da Rovereto arriva una novità tecnologica che potrebbe facilitare le cose in questo come in altri settori, in fatto di prevenzione epidemica.

Si chiama «Pure as snow» la prima macchina compatta, pensata e realizzata in Trentino per la sanificazione delle cabinovie: in meno di due secondi disinfetta aria e superfici sfruttando il "giro morto" tra l’arrivo della cabina in stazione e la ripartenza della stessa.

Progettata dall’impresa Elettromeccanica Adige, con sede a Rovereto, è tra le idee innovative sostenute con un contributo di 50.000 euro dal bando Pmi Covid finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e gestito da Trentino Sviluppo.

Il disinfettante usato, individuato con il supporto dei ricercatori dell’Università di Trento, è in grado di resistere fino ad una temperatura di dieci gradi sottozero.

Dopo i primi test a Livigno e sul Cermis, in Val di Fiemme, la macchina è oggi utilizzata da Funivie Pinzolo, a servizio delle piste aperte per gli atleti degli sci club.

Ma già si ipotizzano ulteriori campi di utilizzo, per la sanificazione di spazi chiusi come autobus, celle frigo e mercati ortofrutticoli.