Trentino Sviluppo Spa e gli altri soci di minoranza hanno ceduto le quote di PerVoice Spa, società «spinoff» della Fondazione Bruno Kessler (Fbk), specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie di riconoscimento vocale, ad Almawave.



Quest’ultima - riporta una nota - era già in possesso del 58,67% del capitale sociale. Con la cessione delle quote, Almawave, che fa capo al gruppo italiano Ict Almaviva, diventa così socio unico di PerVoice.



Assieme a Trentino Sviluppo (9,51% del capitale sociale) e Fbk (7,16), escono da PerVoice, che ha un capitale di 670 mila euro, anche Clesius Srl (10,15%), Summit Srl (6,23%), Infojuice Srl (5,97%) e Alessandro Tescari (2,35%).



Il nuovo presidente di PerVoice, nominato nel consiglio di amministrazione di ieri pomeriggio, è Valeria Sandei, già vicepresidente della società e attuale amministratore delegato di Almawave. Fulvio Rigotti, fondatore e storico presidente di PerVoice, rimane nel cda.