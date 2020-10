«Con il drone si riescono a trasformare i paesaggi che vediamo tutti i giorni, che fotografati nel modo giusto diventano qualcosa di diverso e particolare», spiega Paolo Crocetta riferendosi alla foto "Agricultural art", con la quale si è aggiudicato due prestigiosi premi a concorsi di risonanza europea e mondiale (le premiazioni sono state effettuate in via telematica).

Si tratta di "Drone Awards", il più importante concorso mondiale di video e fotografia aerea e "European wildlife photographer of the year 2020", ovvero il concorso europeo di fotografia naturalistica. L'immagine ha ricevuto due menzioni d'onore: al Drone Awards è stata valutata come "commended" (ovvero "con lode"), per quanto riguarda la categoria "Abstract", mentre al secondo concorso è stata definita "highly commended" ("altamente lodata") nella categoria "Man and nature".

«Mi sento onorato di essere stato premiato insieme a fotografi di fama mondiale», dichiara Crocetta, spiegando che a concorsi di questa portata partecipano decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

La foto in questione è in bianco e nero e raffigura l'area agricola attraversata dalla statale che, da Malgolo, conduce a Romeno. «L'ho scattata quasi per caso, dopo la prima nevicata dell'anno scorso. Si tratta di una strada che percorro in macchina tutti i giorni, ma non mi ero mai reso conto delle geometrie che i campi coltivati a mele vanno a creare intersecandosi con la strada - spiega -. Ho provato a cogliere i grafismi creati dalle file di meleti in contrasto con il bianco della neve: ancora prima che la modificassi si presentava già in bianco e nero. Non è necessario andare chissà dove per scattare belle foto, a volta basta guardare ciò che ci circonda con un occhio diverso: le immagini migliori possono nascere anche così, dietro l'angolo di casa nostra - l'area in questione si trova a nemmeno 500 metri da dove abito-. Per questo motivo durante la stagione invernale intendo cercare altri grafismi creati dalle piante e dalle strade con la neve qui in Val di Non».

Paolo Crocetta, nato a Padova nel 1995, da anni residente a Romeno nella casa di famiglia della madre, è un operatore Apr autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. Si occupa di fotografia dal 2014 e inizia ad utilizzare il drone qualche anno dopo, mentre è iscritto al corso di Alta formazione professionale Tecnico superiore del verde, organizzato dalla fondazione Edmund Mach. «Ho cominciato ad utilizzarlo per scopi scientifici nell'ambito dell'agricoltura, poi ho deciso di provare a congiungere la mia passione per la fotografia con il drone, esplorando i paesaggi da un punto di vista diverso». Così nel 2018 apre la sua attività, "GreenFly images", che si occupa soprattutto di fotografia aerea e servizi tecnici con drone nel campo dell'agricoltura, del monitoraggio ambientale e delle ispezioni di strutture verticali. Appassionato di fotografia naturalistica, dedica il tempo libero ad immortalare animali e paesaggi caratteristici del territorio.