Scena da film hollywoodiano, stile Iron Man, o scorci di una realtà che potrebbe essere dietro l’angolo? Più la seconda, a quanto pare: sono le straordinarie immagini postate dall’ U.S. Naval Institute, che mostrano una esercitazione in mare da parte di unità della Royal Navy britannica e della Us Navy statunitense. Il test ha simulato degli abbordaggi da parte di militari con delle tute speciali, dotate di cinque motori montati su braccia e schiena, che consentono loro di “volare” e andare all’assalto delle navi in maniera velocissima. I pacchetti da “ Iron man” sono stati messi a punto da una azienda britannica, la Gravity Industries.