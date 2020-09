Apple lancia una nuova rivoluzione al polso. Cupertino presenta i nuovi Apple Watch, la serie 6, più potente e innovativa rispetto alla precedente. E, nel corso del suo evento online, alza il velo anche sulla nuova generazione di iPad oltre che sull'atteso Apple One, l'abbonamento che include alcuni dei suoi servizi a un prezzo inferiore a quello che i suoi clienti spenderebbero acquistandoli singolarmente.

Particolarmente atteso da Wall Street, che le vede come un mezzo per rafforzare la macchina dei ricavi di Cupertino, Apple One ha un prezzo di base di 14.95 dollari al mese e include Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ e 50 GB di storage iCloud. Per le famiglie il prezzo sale a 19,95 dollari. L'abbonamento premium ha invece un costo mensile di 29,95 dollari e include anche Apple News+, Apple Fitness + e 2 TB di storage iCloud. Il modello di abbonamenti si 'ispira' a Amazon, con Cupertino che vorrebbe replicare la 'fedeltà' ottenuta dal colosso di Jeff Bezos con il programma Prime, che unisce le consegne gratuite con i video in streaming e altri servizi in un abbonamento annuale o mensile.

L'evento online si tiene nel quartier generale di Cupertino, con Tim Cook che apre e chiude l'appuntamento dedicato, dice esordendo, ai nuovi orologi e all'iPad. Sul fronte dell'Apple Watch, Cupertino lancia la Serie 6, con un processore più veloce del 20% rispetto alla generazione precedenza. I nuovi Apple Watch sono in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue e di rilevare automaticamente il lavaggio delle mani, oltre a essere muniti di un display Retina always-in 2,5 volte più potente della serie 5. La nuova collezione si presenta anche più colorata e disponibile con tre nuovi stili di cinturini, incluso l'ultraleggero Solo Loop con design allungabile e uniforme. Per competere con rivali come Fitbit, Apple lancia anche l'Apple Watch SE che racchiude le funzione essenziali dell'orologio di Cupertino ma è disponibile a un prezzo più accessibile. L'Apple Watch SE è disponibile a partire da 309 euro mentre i nuovi Apple Watch Serie 6 partono da 439 euro.

Ma non è solo l'Apple Watch a dominare l'evento in streaming di un'ora. Apple introduce infatti l'ottava generazione di iPad, dotati del chip A12 Bionic e disponibile dal 18 settembre a 389 euro. Cupertino alza il velo anche sull'iPad Air più potente di sempre, con nuovo design all-screen , un nuovo sensore Touch ID integrato al pulsante superiore e aggiornamenti per fotocamera e audio.

La nuova rivoluzione Apple con gli Apple Watch e gli iPad precede quella dell'iPhone, che quest'anno a causa della pandemia arriverà più tardi costringendo gli amanti e i fedelissimi di Apple ad attendere ancora alcuni mesi.