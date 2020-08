Con la più grande stampante 3D per calcestruzzo disponibile, presso Kamp C, il centro per la sostenibilità e l’innovazione nelle costruzioni sede a Westerlo, in Belgio, è stata costruita una casa a due piani, di 90 mq e 8 metri di altezza. È la prima volta che una casa di queste dimensioni viene stampata in un solo pezzo e interamente in loco. La casa è stata stampata come parte del progetto europeo C3PO con il sostegno del FESR (il Fondo europeo di sviluppo regionale).