Spotify, arrivano le classifiche dei podcast

Spotify punta sempre più sui podcast: arrivano, come per le canzoni, due classifiche dedicate rispettivamente ai Top Podcast (i più popolari) e ai Podcast di Tendenza (quelli nuovi ed emergenti).

Ogni classifica indica con un simbolo (in ascesa, in discesa o stabile), la tendenza di ciascun podcast. Ad esempio, la Top Podcast comprende i primi 200 Podcast più popolari, Podcast di Tendenza invece i primi 50 emergenti.

L'attivazione della nuova funzione ha preso il via nelle scorse ore anche in Italia e per accedere alle classifiche è sufficiente aprire l'app di Spotify, cliccare nella sezione Ricerca, selezionare la scheda Podcast ed infine Classifiche podcast. Le classifiche permettono di filtrare i contenuti in base al Paese.