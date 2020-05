La capsula Crew Dragon della SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Come previsto, la manovra è avvenuta in modo automatico. La prima capsula lanciata da Elon Musk ha portato i primi astronauti in orbita.



L’aggancio è avvenuto alle 16,16, con un anticipo di tre minuti, e tutto è andato come previsto. Sono scattati i 12 ganci che assicurano la capsula alla Stazione Spaziale e adesso cominciano le operazioni che entro circa due ore permetteranno di aprire il portello che separa la Crew Dragon dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).



Ad accogliere Doug Hurley e Bob Behnken ci saranno i tre uomini dell’equipaggio della Iss: il comandante Chris Cassidy, della Nasa, e i russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin.