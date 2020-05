Dalla Stazione Spaziale la foto della rampa di lancio

La rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center fotografata dalla Stazione Spaziale (fonte: Ivan Vagner, Roscosmos)

La foto della rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center da cui si prepara a partire la capsula Crew Dragon della SpaceX è stata scattata dalla Stazione Spaziale e postata su Twitter dal russo Ivan Vagner, che fa parte dell'equipaggio con il collega Anatoli Ivanishin e l'americano Chris Cassidy.

"Vi aspettiamo" ha scritto Vagner ai colleghi della Crew Dragon Doug Hurley e Bob Behnken. "Ieri abbiamo sorvolato Cape Canaveral e ho catturato la foto della leggendaria rampa di lancio 39/A . Ora - ha scritto Vagner - il primo veicolo commerciale con equipaggio del mondo è pronto al lancio".

Gli astronauti arrivati alla rampa lancio

Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken arrivati alla rampa di lancio (fonte: NASA TV)

Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken sono arrivati alla rampa di lancio a bordo della Tesla bianca con il logo della Nasa. L'auto di Elon Musk ha sostituito il tradizionale pulmino color argento che finora aveva accompagnato generazioni di astronauti.

Prima di prendere l'ascensore per raggiungere la capsula e affrontare le ultime operazioni prima del lancio hanno, come da tradizione, qualche minuto per una pausa alla toilette. Li accompagna il personale addetto agli ultimi controlli, che indossa tute nere con un numero bianco sulla schiena, anche queste probabilmente ispirate al mondo dei supereroi, come le tute di Hurley e Behnken, disegnate dal costumista Jose Fernandez.

Gli astronauti nella capsula, chiuso il portello

Gli astronauti Hurley e Behnken si trovano entrambi all'interno della capsula Crew Dragon, nella posizione corretta per affrontare il volo. I controlli sono stati completati e tutto sembra procedere come previsto. Il personale addetto ai test ha lasciato la capsula e ha chiuso il portello.

Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken all'interno della Crew Dragon in attesa del lancio (fonte: NASA TV)



Rossi due indicatori meteo, nubi e fulmini

A Cape Canaveral segnano rosso due dei principali indicatori meteo in vista del lancio della capsula Crew Dragon: indicano la presenza di cumulonembi e fulmini, due condizioni che potrebbero essere proibitive per il lancio. Sulla base sta piovendo, ma le speranze di poter lanciare non sono ancora abbandonate. La decisione definitiva è attesa quanto mancheranno 45 minuti al lancio, ossia alle 20,37, prima che abbiano inizio le operazioni di carico del propellente.