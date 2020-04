Google mette in chiaro gli spostamenti di 131 paesi colpiti da coronavirus, compresa l’Italia. E così scopriamo che in Trentino Alto Adige i dati sono leggermente migliori della media italiana.



«Sono dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi» e «cosa è cambiato a seguito delle limitazioni», «sono sviluppati nel rispetto della privacy», spiega in un post ufficiale.



In Italia al 29 marzo l’affluenza a farmacie e alimentari è diminuita dell’85%, -94% bar e ristoranti, -87% i trasporti, -90% i parchi, -63% lavoro, è aumentata del 24% la residenzialità.





In Trentino Alto Adige, l’affluenza a farmacie e alimentari è diminuita del 94%, quella a bar e ristoranti del 96%, -93% i parchi; -86% i trasporti pubblici, -65% il lavoro.





Ecco il report completo: