Microsoft ha deciso di disinvestire in AnyVision, app israeliana di riconoscimento facciale, dopo un'indagine che ha messo in luce come la tecnologia usata da questa start up veniva utilizzata dal governo israeliano per sorvegliare i residenti in Cisgiordania. L'inchiesta - spiega il wall Street Journal - è stata condotta dall'ex procuratore generale americano Eric Holder e dal suo team di Covington and Burling, ha però evidenziato come la tecnologia "non abbia alimentato un programma di sorveglianza di massa".

Il braccio di venture capital di Microsoft, M12 Ventures, ha supportato AnyVision nell'ambito del round di finanziamento da 74 milioni di dollari della società chiuso a giugno 2019. La decisione di togliere gli investimenti, fa parte di una più ampia strategia di Microsoft riguardo le start up che sii occupano di riconoscimento facciale. Il colosso di Redmond ha espresso per la prima volta la sua posizione su come avrebbe approcciato questo tipo di tecnologie.