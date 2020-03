Con “Oh my Guide!” la gita scolastica si fa in streaming

Filmati e immagini di estrema bellezza della Cappella e del Museo del Tesoro di San Gennaro, con l’opportunità di scoprire un’incredibile quantità di informazioni e dettagli particolareggiati per avere un punto di vista privilegiato, una guida a completa disposizione capace di soddisfare ogni curiosità, e poi l’interazione in diretta streaming tra gli studenti e la guida per ricreare l’atmosfera, anche ludica, di una gita scolastica, il tutto restando comodamente a casa, senza rischiare il contagio da coronavirus: è l’iniziativa “Oh my Guide!”, proposta a insegnanti e studenti dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro per rendere disponibile e fruibile la propria collezione d’arte al pubblico anche in queste settimane di emergenza sanitaria.



In programma dal 30 marzo e rivolto gratuitamente a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il progetto si configura come un nuovo spazio digitale capace di ricreare, in live streaming, l’esperienza - formativa e umana - di una vera e propria gita scolastica, grazie all’ausilio di guide certificate. A crearlo un team - che in tempi di quarantena ha lavorato senza mai incontrarsi - composto da la Deputazione con il suo gruppo di lavoro dedicato alla digitalizzazione museale, in cui figurano Francesco Iacono, responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione della Deputazione, Ludovico Solima, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e docente di Management delle imprese culturali nel Dipartimento di Economia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, e Ilaria D’Uva, amministratore di D’Uva**, azienda che opera nel settore dell’interpretazione digitale del patrimonio culturale e dei servizi museali.



La prima visita disponibile sarà quella alla Cappella e al Museo, poi se ne aggiungeranno altre in differenti luoghi di cultura, sempre con la medesima modalità: un’esperienza della durata di un’ora e mezza, fruibile semplicemente collegandosi al sito www.ohmyguide.tours. Per le prime settimane si avrà a disposizione una guida d’eccellenza, Paolo Iorio, il direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro.



“Questo progetto nasce da una sorta di equazione dal risultato inaccettabile: scuole chiuse + studenti a casa + gite abolite + musei vuoti + guide certificate senza lavoro = 0”, spiega Ludovico Solima, “Siamo dunque partiti dall’idea che questo risultato non potesse essere pari a zero e, anche sull’onda del sempre maggiore ricorso a piattaforme digitali per lo svolgimento di attività didattiche, abbiamo concepito il progetto Oh my Guide!, che offre gratuitamente agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza di visita del museo in compagnia di una vera e propria guida”.