Piero Angela ha presentato a Trento la terza edizione di «Costruire il futuro», il percorso formativo ideato dal noto giornalista e divulgatore scientifico per avvicinare i giovani studenti degli istituti superiori e dell’università alla scienza, alla tecnologia e ai temi di attualità.

L’iniziativa è organizza dalla Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione per la scuola della compagnia San Paolo e Rai del Trentino. Il progetto verrà trasmesso in streaming sul web.

«Viviamo in un momento di grandissimo cambiamento: con questo progetto, ci proponiamo di stimolare i giovani a entrare nel futuro, avvicinandoli a scienza e tecnologia, fornendo loro gli strumenti per capire come cambierà il mondo», ha detto Angela.

Il primo appuntamento in programma vede confrontarsi, al teatro Cuminetti, il giornalista Piero Bianucci e lo stesso Angela sul tema delle «Scienze di lunga vita». Nelle prossime settimane sono previsti gli interventi, tra gli altri, dei ricercatori Stefano Forti e Giuseppe Jurman, del fisico Roberto Battiston, della delegata dell’Alto commissariato dell’Onu Alessandra Morelli e della direttrice di ricerca Infn Lucia Votano.