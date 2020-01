Samsung torna ai telefoni con batteria rimovibile

La batteria rimovibile torna sugli smartphone con Samsung, che ha svelato un nuovo “rugged phone”, cioè un telefono pensato per resistere a urti, acqua e polvere.



Si chiama XCover Pro, ed è stato sviluppato in collaborazione con Microsoft per adattarsi ad essere usato in ambito lavorativo in vari settori, dalla logistica alla vendita al dettaglio, dal comparto sanitario a quello manifatturiero. Tra le funzioni apposite c’è il walkie talkie, integrato nella piattaforma di comunicazione Microsoft Teams.



A livello tecnico, lo smartphone ha un display da 6,3 pollici, due fotocamere posteriori da 25 e 8 megapixel più una frontale da 13 megapixel. Il processore è l’Exynos 9611, con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna. La batteria da 4.050 mAh è rimovibile per essere sostituita all’occorrenza. Il dispositivo sarà venduto negli Usa a circa 500 dollari.



«Crediamo che il mercato della mobilità aziendale sia pronto per una trasformazione, e intendiamo essere il leader nel fare da pionieri a una piattaforma mobile aperta e collaborativa per la prossima generazione di lavoratori», ha detto il presidente e Ceo del settore IT e mobile di Samsung, DJ Koh.



Per il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, la potente combinazione di Microsoft Teams e del nuovo Galaxy XCover Pro fornirà ai lavoratori in prima linea la tecnologia di cui hanno bisogno per essere più produttivi, collaborativi e sicuri.