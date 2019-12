Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, ora sa parlare anche come Samuel L. Jackson. La voce della star hollywoodiana inaugura infatti la serie di voci celebri - in lingua inglese - che arriveranno sugli smart speaker prodotti dal colosso di Seattle. La voce dell'attore non sostituisce quella classica di Alexa.

Per ascoltarla, oltre a sborsare un dollaro per attivarla, l'utente deve impartire il comando "Alexa, chiedi a Samuel L.

Jackson...". Per le risposte si può scegliere tra due versioni, con o senza parolacce, ad esempio se in casa ci sono bambini. Gli ambiti vanno dalle condizioni meteo alle news, dall'impostazione di un timer alla riproduzione di una canzone.

A Jackson si può anche chiedere di raccontare una barzelletta o di cantare "Jingle Bells", ad esempio, ma soprattutto si possono fare domande sui suoi gusti, gli hobby e la carriera.