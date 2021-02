Il challenge sulle note di Jerusalema continua a spopolare sui social, e la sfida è stata raccolta anche dai vigili del fuoco e dalla Croce Bianca di Sarentino. Per una volta, i volontari si sono ritrovati fianco a fianco non per affrontare un’emergenza, ma per… ballare. Dimostrando, anche in questo caso, grande affiatamento e spirito di squadra. Anche in val Sarentina si balla “Jerusalema”