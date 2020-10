Il premier Conte punta sui Ferragnez, e sulla loro “potenza social”, per convincere i giovani a indossare la mascherina. È stato lo stesso Fedez, in una Story sul suo profilo Instagram, a raccontare l’inattesa telefonata ricevuta da Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, consapevole dell’importanza dei nuovi media nelle comunicazione soprattutto tra i giovani, ha chiesto la collaborazione a Fedez e a Chiara Ferragni per convincere tutti all’uso della mascherina. Un invito prontamente raccolto, tanto che Fedez ha postato la story, invitando tutti, giovani in primis, a indossare la mascherina per il bene di tutti.