Noi Fonzie di Happy Days ce lo ricordavamo ben pettinato e sbarbato. Un po' diverso da come si è palesato sui social. L'attore Henry Winkler si è fatto crescere una lunga barba bianca, ma il caratterino è rimasto lo stesso.

Fonzie ha preso di mira niente meno che Donald Trump: il presidente americano, parlando ai cadetti di West Point, è apparso debole e fiacco, tanto che per bere un po’ d’acqua ha dovuto usare due mani per portare il bicchiere alla bocca. Così Henry Winkler ha postato un video in cui ostentatamente beve con una mano sola. Accompagnando il tutto con due sole, laconiche parole: «One Hand»