Ironica e tagliente è arrivata una risposta sonora allo spot turistico della Valsugana che per valorizzare le bellezze naturali trentine le contrappone ad alcuni aspetti della vita metropolitana, sottinteso milanese, come l'aperitivo in centro o la settimana della moda.

Dopo le sottolineature critiche di vari quotidiani nazionali, da La Stampa a Il Fatto, ecco ora una frequentata pagina Fb che risponde con un bel video di Yury Sirri che accompagna lo spettatore fra le bellezze del capoluogo lombardo.

Gli amministratori della pagina Fb, che conta 148.520 "mi piace", indirizzano il seguente messaggio alla vallata trentina:

«Cara Valsugana,

CI TENIAMO il mini-appartamento in centro

CI TENIAMO il traffico

CI TENIAMO il cibo d'asporto

CI TENIAMO le metropolitane

CI TENIAMO la Smart

CI TENIAMO l'Aperitivo

CI TENIAMO i lettini abbronzanti

CI TENIAMO la settimana della moda

CI TENIAMO i profumatori d'ambiente, i palazzi, il 5G

CI TENIAMO gli assembramenti, il distanziamento sociale,

i drive-in, i tutorial, la cyclette, insomma...

CI TENIAMO tutto!!!

e magari poi quest'anno...

CI TENIAMO pure lontani dalla Valsugana!!!