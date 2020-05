La festa dei lavoratori assume quest'anno un significato davvero particolare. E' un Primo maggio che inevitabilmente è segnato da un misto di tanti diversi sentimenti.

Quello della gratitudine, per le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario: infermieri, medici, ma anche tutte quelle donne e quegli uomini che ogni giorno permettono agli ospedali di accogliere pazienti.

Quello della paura, per chi lavora nei settori che questo contagio sta minacciando più seriamente.

Quello della speranza, che segna tutti coloro che attendono di riprendere il loro lavoro interrotto due mesi fa.

In una sorta di grande omaggio a tutti coloro che lavorano, soffrono, sperano, vogliamo raccogliere qui i vostri scatti. Cominciando da quelli degli operatori di Rianimazione 1 del Santa Chiara, per i quali il Primo maggio è un giorno di lotta come tutti quelli passati e quelli che verranno. Attendiamo anche i vostri, dal posto di lavoro se state lavorando, dalle scrivanie se in queste settimane state sperimentando il lavoro a distanza. Inviateci le vostre foto su Facebook o al numero di WhatsApp dell'Adige 3499116107