Il brano che ascolterete è un inno Costituzionale d’Italia, ideato da Valentina Miorandi nel 2010, attraverso parole e frasi della Costituzione italiana. Musicato da Emanuele Lapiana, l’inno venne eseguito a Trento il 2 giugno 2010 dal Coro Paganella di Terlago, quindi registrato ed inciso su di un vinile.





«In questo momento di emergenza nazionale - scrive il coro Paganella - riteniamo che il richiamo ai principi costituzionali possa contribuire a rafforzare la solidarietà e il senso di appartenenza allo Stato. Le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare possono mettere a rischio la coesione sociale: oggi siamo costretti a limitare i nostri diritti e comprimere le nostre libertà individuali allo scopo di arginare la diffusione di questo terribile virus; domani dovremo essere solidali per superare le difficoltà economiche, inevitabile conseguenza delle misure di distanziamento».



«Quale momento migliore, dunque, per ricordare i principi fondamentali della nostra convivenza nazionale e per celebrare la Costituzione? Un testo legislativo redatto in un periodo per certi versi analogo a quello che stiamo vivendo, in cui l’anelito collettivo era l’esigenza e la volontà di ripartire, tutti insieme».