Sono tanti gli influencer che, da rispettivi profili social, in questi giorni fanno sentire la propria voce in merito all’emergenza Coronavirus.



Tra questi, anche la “regina” degli influencer, Chiara Ferragni, che in un accorato video esorta tutti a comportarsi con intelligenza, senza cedere al panico, usando il buonsenso. E soprattutto a non mollare, ricordando come lei stessa, a causa di quanto sta succedendo, sta perdendo molti lavori. Ma, dice, noi italiani siamo fortissimi e ce la faremo.



Un intervento molto apprezzato dai suoi follower.

