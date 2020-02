Spotify: crescono podcast, +200% di ore ascoltate

Crescono i podcast per Spotify: nel 2019 le ore ascoltate sono aumentate del 200%. Sono i dati che si evincono dalla trimestrale del popolare servizio di musica in streaming che amplia le perdite rispetto al 2018 ma vede aumentare il numero degli utenti a pagamento, ora pari a 124 milioni (+29% sull’anno precedente); il servizio ne conta così più di Apple Music che a giugno scorso ne aveva 60 milioni.



Il numero totale di utenti iscritti alla piattaforma ha invece raggiunto 271 milioni, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente. “L’accelerazione degli investimenti in podcast e spese tecnologiche è l’indicazione che la nostra strategia sta ottenendo risultati tangibili”, ha dichiarato la società in una nota, aggiungendo che “il 2020 sarà un anno di investimento”. Con investimenti nella ricerca e nel marketing, la società ha anche registrato una perdita netta di 186 milioni di euro (205 milioni di dollari) per il 2019, più del doppio rispetto all’anno precedente quando aveva registrato una perdita di 78 milioni.