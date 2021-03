Report Gimbe: in Trentino evoluzione covid più allarmante, in Alto Adige sta migliorando

In Provincia di Bolzano ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 il 4,18 percento della popolazione.

A evidenziarlo è il monitoraggio indipendente condotto dalla Fondazione Gimbe.

L'Alto Adige guida la classifica delle vaccinazioni effettuate nelle regioni ed è seguita dalla Valle d'Aosta con 3,75% della popolazione.

In terza posizione con il 3,23% il Piemonte. 2,88% i vaccinati in Provincia di Trento.

Fanalino di coda è l'Umbria con 1,72% dei vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80, in Alto Adige ha completato il ciclo il 26,5%, mentre in Trentino lo ha completato il 12,4.

Intanto migliora la situazione dei contagi in Alto Adige con 1.294 casi su 100.000 abitanti, ovvero -28% rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica occupati da pazienti covid sono al 38%, mentre rimangono alti i posti letto occupati in terapia intensiva con il 31%.

Contagi in aumento del 19,7% a Trento, dove i casi per 100.000 abitanti sono 673.

A preoccupare è la situazione nelle terapie intensive con 47% dei posti occupati da pazienti covid-19, rileva la Fondazione Gimbe.