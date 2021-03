Premio Pezcoller per Hans Clevers, per gli studi sulle staminali: contributo contro il cancro al colon

È Hans Clevers, pioniere nello studio delle cellule staminali intestinali e dello sviluppo del tumore al colon, il vincitore del Premio Pezcoller - AACR 2021 per la ricerca sul cancro.

L'annuncio è stato dato dal presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni, in una conferenza stampa ospitata dalla Cooperazione Trentina.

Hans Clevers sarà proclamato vincitore durante l'annuale meeting dell'Associazione americana di ricerca sul cancro (Aacr) che si terrà domenica 11 aprile (in streaming). La data della cerimonia a Trento (solitamente al Teatro Sociale) non è ancora stata fissata causa emergenza pandemica. Clevers, nato nel 1957 a Eindhoven, è stato dal 2002 al 2012 direttore dell'Hubrecht Institute, in cui stabilisce anche il proprio laboratorio di ricerca, che ad oggi conta più di 40 ricercatori. Dal 2002 è professore di Genetica Molecolare al Centro Universitario Medico di Utrecht.

Vincitore di 34 premi scientifici nazionali ed internazionali, è membro del comitato editoriale di 7 prestigiosi giornali scientifici e autore di più 690 articoli scientifici, con oltre 120.000 citazioni.

Clevers ha sviluppato un nuovo sistema per studiare la crescita delle cellule staminali normali e tumorali in laboratorio, chiamato "organoidi", che permettono lo studio delle cellule sia normali che tumorali, in condizioni simili alla situazione in vivo. Dagli "organoidi" infatti è possibile prevedere la risposta di un tumore a trattamenti specifici per ogni singolo paziente ed anche la tossicità per le cellule sane (finestra terapeutica).