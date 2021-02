Settant'anni passati insieme, divisi solo dal Covid, che ha portato prima via lui e poi dopo qualche giorno lei. Margaret e Derek Firth, marito e moglie di 91 anni, erano innamorati da quando ne avevano 14: insieme sono cresciuti, hanno avuto cinque figli, e in seguito 11 nipoti e quattro pronipoti.

Sono deceduti al Trafford General Hospital di Manchester la scorsa settimana, ma sono riusciti a vedersi in ospedale prima di morire. Vi è anche un'istantanea del momento del loro ultimo incontro, scattata dalla figlia Barbara, che li ritrae mentre si tengono per mano, in due letti contingui.Sono diventati un simbolo, commuovendo il mondo.



La loro storia di amore e tenerezza, che ha registrato diverse condivisioni sul web, è stata raccontata dal Manchester Evening News. Sposati dal 1950, i due avevano festeggiato lo scorso anno il settantesimo anniversario di matrimonio. Margaret si era formata come macchinista e in seguito aveva lavorato come addetta alle pulizie, mentre Derek era inizialmente un macellaio e aveva terminato la sua vita lavorativa come magazziniere.



Quando Derek si è unito a Margaret per l'ultimo saluto, secondo quanto racconta la figlia, lei gli ha chiesto "Dove sei stato? ". "Da quel momento-racconta Barbara - è sembrata stare meglio, l'incontro sembrava averle dato una spinta. È stato un momento piuttosto triste, ma al contempo è stato davvero bello che fossero lì insieme". La figlia spiega che probabilmente il padre ha contratto il Covid proprio andando a trovare la madre, "ma non c'era modo anche solo di pensare che non sarebbe andato a trovarla".