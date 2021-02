Altre 424mila dosi di vaccini anti Covid sono state consegnate in tutta Italia e sono a disposizione delle Regioni per essere somministrate. Lo fa sapere la Difesa che ha concluso il trasferimento nelle 102 destinazioni indicate di 292mila e 800 dosi del siero di Astrazeneca e di 132mila di quello di Moderna, arrivate tra l'11 e il 12 febbraio a Pratica di Mare.

Per il trasporto e la consegna sono stati impiegati circa 60 militari, 20 mezzi dell'Esercito, 20 mezzi di SDA e un velivolo C27J dell'Aeronautica Militare che è atterrato in Sardegna presso l'Aeroporto di Decimomannu. Tutti i trasporti sono stati scortati dai Carabinieri. La Difesa, inoltre, ha costituito 5 snodi principali mettendo a disposizione alcune infrastrutture delle forze Armate a Genova, Piacenza, Bologna, Foggia e Catania. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di vertice interforze su richiesta del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri