Vaccini e flop del sito Apss: Frigotto (vicesindaca di Caderzone): «Vergognoso che la prenotazione diventi la ruota della fortuna»

Dura presa di posizione di Flavia Frigotto, vicesindaca di Caderzone Terme, sui disservizi nel Cup online per la prenotazione dei vaccini covid agli ultraottantenni e altre prestazioni sanitarie.

Frigotto poco fa ha inviato una lettera aperta al presidente della provincia Maurizio Fugatti e all'assessora alla salute Stefania Segnana.

«È cominciata in ampio anticipo sui tempi stabiliti - scrive - la seconda edizione della "lotteria dei vaccini" e, siccome son sempre piuttosto sfortunata al gioco, nemmeno questa volta ho vinto la tanto desiderata prenotazione.

Permettetemi un po' di ironia perché l'amarezza è proprio tanta.

Il tanto atteso potenziamento del sistema si è rivelato una seconda volta fallimentare, non potete nemmeno immaginare la frustrazione tra chi tra ieri sera e nel corso della notte si è visto bloccare a più riprese la procedura avviata.

Chi ha prenotato è semplicemente stato "fortunato". Ebbene, è vergognoso che un servizio fondamentale per la salute debba essere utilizzato come la ruota della fortuna!

Non ripetetemi, vi prego, di non intasare il sistema "che tanto ce n'è per tutti"... da amministratrice per la salute dei miei residenti e da semplice familiare sono consapevole che allo stato attuale l'unico strumento che abbiamo è il vaccino e mi perdoni se cerco di mettere piu in fretta possibile in sicurezza le persone più fragili del mio paese.

Ieri sera, quando il passa parola ha annunciato l'apertura delle prenotazioni... non uno strumento ufficiale e istituzionale, ma il passaparola... dopo solo due ore i posti erano già esauriti. Complimenti ai fortunati.

Mi sono trovata davanti un sistema intasato fin da subito. Potenziato? Magari!

Mi domando perché non ottimizzarlo 'sto programma; perché non aprire le prenotazioni per fasce d'età? Tot giorni per gli ultranovantenni ( non credo che il loro numero mandi in tilt il sistema e avremo la prenotazione per le fragilità maggiori)... altri giorni per la fascia 85/90 e i rimanenti per gli 80/85. Forse contingentando per fasce d'età non perderemo il senno davanti alle rilassanti margherite del portale aziendale!

Già che ci sono. Prenotazioni online per ultraottantenni. Vi sfido a venire a Caderzone Terme per conoscere i miei ultraottantenni, che non sono quelli apparsi nel servizio al tg di una settimana fa, quelli che intervistati in attesa di vaccino dichiaravano che il sistema era semplice e che autonomamente avevano preso la prenotazione (dite la verità, li avete pagati). Bravi, complimenti.

Invece qua ci si affida al famigliare, al vicino, all'Assessora, agli amici... perché i nostri ultraottantenni son poco pratici di tecnologia, di telefonini e di computer.

Beh, ma c'è il numero verde riservato al centralino dell'Azienda! Ci avete provato? No, dico, SIATE SERI, ci avete provato?

Io la scorsa settimana per avere conferma delle mie conferme (che poi non erano confermate) ci ho provato un giorno intero prendendo la linea alle 17.53.

Altra cosa. Aspettatevi anche in questo giro anziani che si presentano al punto vaccinale senza conferma perché il VOSTRO DANNATISSIMO SISTEMA termina la procedura correttamente con il tasto conferma... per poi bloccarsi lasciando lo sventurato avventore in un mare di incertezze. Mannaggia il sistema!!!

Stamattina alle 4.36 restava la possibilità di prenotare a Tonadico. Non me ne vogliano i miei paesani ma ho preferito evitare a loro un simile viaggio.

Riproverò appena riapre la lotteria...ehm...la nuova sessione per le prenotazioni, sperando per quel momento che anche per me la fortuna giri».