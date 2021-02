Vaccinazioni, Trentino a quota 27mila. Arrivano dosi AstraZeneca. Roma aggiorna il Piano: ecco le prossime tappe

Le dosi di vaccino covid somministrate in Trentino stamattina hanno raggiunto quota 26.906 di cui 10.737 per i richiami. Quelle destinate agli ospiti di case di riposo sono 6.454, si prevede di ultimare la copertura nelle rsa verso la metà del mese. Nel frattempo si dovrebbe mettere a punto la modalità di riapertura delle visite nelle residenze per anziani.

Frattanto, la Provincia fa sapere che sono arrivate in Trentino 2.200 dosi del vaccino Astrazeneca.

L’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, precisa che «verrà deciso nei prossimi giorni a quali fasce di persone distribuire il vaccino. Abbiamo richiesto che ci sia un’indicazione nazionale su questo perché il vaccino può essere dato dai 18 ai 55 anni ma non a soggetti fragili o persone con problemi di salute. Domani ci sarà un’altra commissione salute per parlare del piano nazionale e come distribuire i vaccini e a quali fasce», aggiunge Segnana.

Da Roma arriva intanto l'aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni.