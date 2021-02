La pandemia ha effetti devastanti anche sulla psiche degli anziani a causa dell'isolamento. "Andiamo verso un trauma collettivo", mette in guardia il primario di geriatria dell'ospedale di Merano, Christian Wenter. All'appuntamento per la vaccinazione anti-Covid - racconta il primario - si presentano anziani che non escono da casa dallo scorso proprio per la paura di contrarre il virus.