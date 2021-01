Covid, si potenziano le unità mediche di intervento sul territorio trentino

La Provincia potenzia le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Scatta un aumento del numero di medici da 20 a 30 unità, viene estesa l'attività svolta da questi medici e si prevede un finanziamento pari a euro 1.242.000, fino al 30 giugno 2021.

Lo annuncia la Provincia, in riferimanto alla deliberazione adottata oggi dalla giunta provinciale, su indicazione dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

«L'operatività delle Usca, previste a marzo 2020 dal governo - dice Segnana - per gestire a domicilio i pazienti affetti da Covid 19 che non necessitano di ricovero, è stata confermata anche nel Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale che questo esecutivo ha approvato lo scorso settembre Oggi andiamo a potenziare il numero dei professionisti medici per garantire una migliore presa in carico dei pazienti a domicilio e presso le strutture territoriali, nonché per supportare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Inoltre potranno essere coinvolti nelle vaccinazioni anti Covid-19, nell'effettuazione dei tamponi e in altre tipologie di assistenza medica».