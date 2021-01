Vaccini, l'Ema assicura l'impegno per facilitare l'aumento delle produzioni. A giorni l'ok per AstraZeneca

«L’Ema farà tutto il possibile per facilitare una produzione aggiuntiva di vaccini, sia dal punto di vista scientifico che regolatorio».

Così la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in un’audizione questo pomeriggio al Parlamento europeo.



«Con le aziende produttrici dei vaccini e le autorità nazionali - ha aggiunto - stiamo vedendo come aumentare la capacità di produzione dei vaccini. Speriamo di risolvere presto il problema dei rallentamenti a livello di Unione europea.

Siamo in contatto con una cinquantina di case produttrici di vaccini, tra queste quella russa dello Sputnik V, e su questo stiamo facendo una valutazione scientifica.



I vaccini di AstraZeneca e Janssen sono ora sotto esame dell’Ema. Il comitato si riunisce questa settimana, la valutazione di AstraZeneca è in via di finalizzazione e speriamo di dare l’autorizzazione entro questa settimana. Per Janssen invece non abbiamo ancora un calendario preciso.



I dati scientifici suggeriscono che entrambe i vaccini Mrna hanno elevati livelli di protezione di fronte alle varianti del Covid-19 ma abbiamo bisogno di informazioni aggiuntive per un’analisi ulteriore», ha concluso.