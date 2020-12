In Trentino arriveranno 13.000 vaccini anti covid, attesi per la metà di gennaio, ma dovrebbero essere complessivamente 20.000 dosi, come annunciato nei giorni scorsi dal direttore del Dipartimento prevenzione dell’Apss, Antonio Ferro.

Oggi ha fornito altre informazioni il dirigente sanitario della Provincia di Trento, Giancarlo Ruscitti, in videoconferenza stampa: «Al momento abbiano notizia solo di questo primo carico. C’è stato un incontro del presidente Fugatti con il commissario Arcuri che ha raccontato le modalità di arrivo che per noi saranno nei quattro frigoriferi messi tra Trento e Rovereto più due di scorta e anche le modalità dal punto di vista organizzativo, perché arrivano delle boccette pluridose e quindi bisogna lavorare, dopo che è stato scaglionato il prodotto, in vicinanza delle persone che vanno vaccinate.

Stiamo aspettando che Emea (l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, ndr) certifichi anche gli altri tipi di vaccino di cui leggiamo sui media e quando saranno sbloccate queste altre società ci saranno probabilmente delle spedizioni anche a temperature ambiente con un maggiore possibilità di vaccinazione sul territorio».

«Non è un piano provinciale, ma dipendiamo dalle forniture che vengono da Roma perché il governo nazionale ha scelto di essere l’unico soggetto che acquista i vaccini sul mercato nazionale, ha già fatto i contratti o direttamente o tramite la Commissione europea quindi gli arrivi e le date ci vengono comunicate a livello centrale.

Dalle ipotesi che sono state fatte se vengono rispettate tutte le certificazioni e le consegne dei vaccini è probabile che per le categorie a rischio, come chi lavora nelle Rsa o nel sociale, la vaccinazione potrebbe avvenire, se tutto va bene, per maggio, per poi procedere per fasce d’età meno a rischio ed arrivare presumibilmente all’autunno, con l’ipotetica ripartenza del virus, quando tutti coloro che possono essere vaccinati su base volontaria lo faranno», ha aggiunto Ruscitti.