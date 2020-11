Sarà riattivato domani il numero verde 800 867 388 coronavirus dell’Azienda sanitaria trentina per avere informazioni riguardo ai provvedimenti in vigore, gli spostamenti, la scuola, le procedure per i tamponi, gli isolamenti e le quarantene.

Il numero verde gratuito - gestito dalla Protezione civile attraverso la Centrale unica di emergenza come nella prima fase della pandemia - risponde alle richieste dei cittadini dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato.

In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 il consiglio è sempre quello di fare riferimento al proprio medico o pediatra di famiglia; mentre il 112 va contattato solo in caso di reale emergenza e non per richieste di informazioni generiche, sottolinea l’Azienda sanitaria sul cui sito è disponibile una sezione aggiornata con le

risposte alle domande più frequenti su contagio, tamponi, isolamenti e quarantene. Sul portale dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento c’è una sezione dedicata all’emergenza coronavirus con tutti i provvedimenti nazionali e provinciali, le linee guida e i protocolli.