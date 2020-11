Ha conquistato il web lo spot che il governo federale tedesco ha diffuso attraverso i canali social per lanciare un appello ai giovani affinché restino in casa per evitare il diffondersi del contagio. Nello spot, ambientato nel futuro, un vecchio signore ricorda gli eventi dell’inverno 2020 con i toni di chi ricorda i tempi di guerra. E spiega come lui, allora, divenne un eroe, come tanti altro giovani nelle mani dei quali il destino aveva posto il futuro del paese. Dovevamo fare la cosa giusta, quella che ci si aspettava da noi, spiega, e la facemmo: impigrirci sul divano di casa!