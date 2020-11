«Vedere i medici e gli scienziati, che litigano fra loro in tv e ultimamente anche in modo violento, non è un bello spettacolo. C’è un problema di fondo. Nessuna delle reti televisive generaliste ha pensato a un programma settimanale di informazione specifica, che informasse e facesse ogni volta il punto e la sintesi dello stato dell’arte, al di là delle polemiche politiche e anche scientifiche. In mancanza di uno spazio di ampio respiro, è accaduto che i medici e gli scienziati si siano trasformati in opinionisti.



La colpa è tutta loro che sono caduti mani e piedi nella trappola dell’informazione spettacolo, accettando di fatto le regole del talk show. I medici non esprimono opinioni, prendono dei dati e provano a metterli insieme». Sono le parole di Alessandro Cecchi Paone durante la presentazione del suo ultimo libro «Covid segreto, tutto quello che non sapete sulla pandemia», che ha scritto con il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri.