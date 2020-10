In Trentino cambiano le condizioni per cui scatta la quarantena nelle scuole.

Non si carà più la sospensione automatica nel caso vi sia un solo positivo in classe, per quanto riguarda materne, primarie e medie.

Mentre per le superiori, dove il quadro epidemiologico è più preoccupante, resta la sospensione in presenza anche di un solo contagiato.

Lo ha spiegato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatit, poco fa, in conferenza stampa, annunciando un'imminente ordinanza in materia, nella quale si prevedono anche misure restrittive nei riguardi di attività extrascolastiche, cioè ciò che avviene una volta usciti dalle scuole, che sono invece un ambiente sicuro, grazie ai protocolli seguiti.

Si cercherà dunque di limitare le attività non scolastiche degli over 14 anni per ridurre i momenti di aggregazione a rischio assembramento.

Fugatti ha anche annunciato che nell'ordinanza si raccomanderà a studenti e lavoratori pendolari di limitarsi al percorso casa-scuola/università o casa-lavoro, per evitare contatti a rischio che potrebbero far aumentare i contagi.

Potrebbe trasformarsi in un obbligo, ha detto il presidente, se la situazione dovesse degenerare o a fronte di decisioni a livello governativo. «Ma oggi ci sentiamo di appellarci al senso individuale di responsabilità», ha sottolineato.