Meditazione e yoga stanno conoscendo un ulteriore boom, assolvono ad una funzione antistress che in tempi di lockdown prima e post quarantena ora, è la cosa più richiesta: wellness è diventato più importante del fitness. Yoga in particolare è tante cose e sempre più contaminato con altre discipline. In occasione dell'evento Wanderlust 108, quest'anno a Milano il 19 e 20 settembre, ma anche digital per collegamenti da tutta Italia, ecco una rassegna di tutte le tendenze

ODAKA YOGA con Charlotte Lazzari

L’Odaka yoga è tanto amato perché ha il magico potere di rendere la pratica fluida e leggera quasi come se stesse danzando. Un corpo fluido e una mente libera permetteranno di far brillare la luce delle emozioni, un Flow adatto a tutti, per rallentare, muoversi consapevoli, risvegliando con connessione e integrità ogni singola parte del corpo.

HIIT YOGA con Jennifer Ursillo

Questa classe di yoga è ispirata al fitness: esercizi dinamici a corpo libero, high intensity interval training (Hiit) a la respirazione consapevole per far lavorare il corpo nella sua totalità. Aumenta forza e flessibilità

UPSIDE YOGA con FEET UP (Linda Trotta per YOGAESSENTIAL)

Se avete paura delle inversioni ma ne siete affascinati al tempo stesso, questo è proprio il corso che fa per voi! Praticare Yoga con FeetUp permette di giovare di tutti i benefici delle asana in inversione, in totale sicurezza per la colonna vertebrale. Upside down Yoga con FeetUp migliora l’equilibrio, il coordinamento, apporta maggior ossigeno al cervello e inverte la circolazione del sangue, con giovamento per tutti gli organi interni. Allunga e scarica la schiena e il collo dalle tensioni. Migliora la circolazione dei fluidi, donando una sensazione di leggerezza agli arti inferiori. E poi le pratiche di Chair Yoga si possono utilizzare quotidianamente per rilasciare le tensioni muscolari anche in ufficio, davanti al computer.

Upside down Yoga rafforza e tonifica tutto il corpo, dona un aspetto fresco e giovanile al volto, liberando i tessuti del viso dal peso della forza di gravità. Infine, l’effetto più importante, dona coraggio, innalza l’autostima e il tono dell’umore.

SILENT YOGA PARTY con Denise Dellagiacoma

Una pratica che unisce più stili ma soprattutto mindfulness e divertimento. Una meditazione attiva a ritmo di musica.

Per chi non ama prendersi troppo sul serio, per chi vive la spiritualità non come sinonimo di serietà ma con apertura di mente e cuore, con la voglia di lasciarsi andare, ascoltarsi e perchè no anche di ballare.

ANIMAL FLOW con Meg Vibes

Animal Flow è una pratica a corpo libero che si ispira alla capoeira, allo yoga e alla danza imitando movimenti animali e primitivi in modo da portare consapevolezza a tutto il corpo.

È un allenamento “challenging” che aumenta la mobilità e la forza mentre libera il nostro istinto primordiale.

CHAKRA FLOW con Eva Messa

Una pratica dinamica in cui il respiro è il vero protagonista. Nella filosofia dello Yoga infatti il Prana, l’energia vitale, entra ed esce dal corpo fisico attraverso la respirazione e fluisce lungo la colonna vertebrale. Con a pratica degli Asana e la consapevolezza del flusso pratico, andiamo a stimolare ed attivare i Chakra, i principali punti energetici posizionati lungo il canale vertebrale. Ogni Chakra è collegato ad uno degli elementi che dominano il nostro Pianeta ed ogni elemento ha una profonda connessione con il nostro essere.