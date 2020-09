Da “schiavo” del regime” a “pazzo”, da “terrorista sanitario” a “pagliaccio”: gli haters no-vax e negazionisti del Covid si sono scatenati in rete con una serie di pesanti commenti ai danni del professor Massimo Puoti, responsabile del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Niguarda di Milano. “Colpevole” di aver realizzato un video, poi diffuso dall’ospedale stesso, in cui spiega come comportarsi per evitare i rischi maggiori di contagio, soprattutto durante le vacanze. E in cui invita a vaccinarsi contro l’influenza. Apriti cielo. Troppo per i teorici della dittatura sanitaria e complottisti di vario tipo. Il video, peraltro, è stato visto da moltissime persone. E non tutti, per fortuna, hanno reagito in quel modo.