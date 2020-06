Presto in produzione su scala industriale la prima mascherina chirurgica completamente trasparente, resistente, protettiva e porosa come una normale mascherina per operatori sanitari, e in più amica dell'ambiente perché biodegradabile, sì da evitare il sempre più frequente abbandono di mascherine nell'ambiente, ad esempio sui marciapiedi, non infrequente in questi mesi di pandemia. Si chiama HelloMask ed è stata progettata dagli scienziati del Politecnico di Zurigo 'EPFL' insieme con l'EssentialTech Center.

L'idea della mascherina trasparente è nata dall'epidemia di Ebola in Africa, quando gli operatori sanitari completamente coperti si attaccavano una propria foto sulle tute protettive per farsi riconoscere da colleghi e pazienti. La trasparenza migliorerà la comunicazione e il rapporto umano, ad esempio tra caregiver e anziano, tra bambini e adulti. HelloMask è identica alle mascherine chirurgiche per grado di protezione e porosità, quindi blocca le particelle virali pur consentendo al tempo stesso una buona respirazione.

In più HelloMask è eco-friendly, cioè rispetta la natura, perché è fatta di materiale biodegradabile. Secondo una nota del politecnico, gli scienziati hanno creato una start up ad hoc per le mascherine trasparenti, HMCARE, ed hanno già raccolto i fondi per lo sviluppo del processo di produzione industriale.