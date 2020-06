Continua il periodo nero per le persone allergiche ai pollini.



Il consueto bollettino della Fondazione Mach registra concentrazioni elevate per quanto riguarda le graminacee, le urticacee (media) e l’olivo. Si tratta di tre specie con una allergenicità molto alta.



Diverse, invece, le prospettive: la tendenza della concentrazione delle graminacee viene data in calo, quella delle urticacee in aumento, mentre appare stazionaria quella dell’olivo.



Per quanto riguarda gli altri pollini, troviamo vite, abete rosso, pino, ontano verde, piantaggine e romice in alte concentrazioni. Tiglio, ailanto, papavero, quercia, carpino nero, orniello, cupressacee in basse concentrazioni. Spore di Alternaria in media concentrazione.

Ecco il bollettino completo: