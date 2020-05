Graminacee in calo, ma aumentano i pollini da olivo. E' il nuovo bollettino della Fondazione Mach di San Michele all'Adige.

Settimana dal 18 al .

Graminacee: concentrazione alta, stazionaria.

Urticacee (parietaria): concentrazione media, in aumento.



Ulivo: concentrazione alta, in aumento.

Altri pollini rilevati: pino, abete rosso, ontano verde, vite, piantaggine e romice in alte concentrazioni. Orniello e quercia in medie concentrazioni. Betulla, carpino nero, sambuco e leguminose in basse concentrazioni.

Spore di Alternaria in alta concentrazione.

