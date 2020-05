Il Centro di Monitoraggio di San Michele all’Adige rende noto il bollettino dei pollini della settimana. Le concentrazioni di pollini nell'aria:

Graminacee: concentrazione alta, stazionaria.

Urticacee (parietaria): concentrazione media, stazionaria.

Carpino nero: concentrazione bassa, in calo.

Altri pollini rilevati: pino, abete rosso, faggio, quercia, orniello in concentrazioni medio-alte ma in calo. Sambuco, piantaggine, romice in concentrazioni medie, stazionarie. Betulla in concentrazione bassa, in calo.

Spore di Alternaria in media concentrazione.

