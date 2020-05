Contro le allergie di stagione due litri d'acqua al giorno

Bere poco favorisce la produzione di istamina, aumentando così l’insorgere di reazioni allergiche.

È quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus tra corretta idratazione e salute.



Secondo Federasma, sono 9 milioni gli italiani che soffrono di allergie. Il 16,9% accusa rinite allergica, mentre il 6% dei giovani (dai 14 anni in su) ha a che fare con asma. Uno fra i principali responsabili è il polline, che proviene da piante quali le graminacee, la parietaria, l’ambrosia, le betulle, ma anche il cipresso, l’ulivo e la quercia. La salute respiratoria, con particolare attenzione ai bambini, è influenzata anche dalla quantità di acqua che si assume ogni giorno. “Assicuratevi - dice Neeta Ogden, portavoce dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology - di bere una giusta quantità di fluidi per rimanere idratati durante le allergie stagionali. È stato dimostrato, infatti, che quando l’individuo è disidratato, il suo corpo produce un più alto livello di istamina, il che porta all’insorgenza di allergie.



Quando si è disidratati c’è il rischio di peggiorare la situazione: bere molta acqua è essenziale”.



“Bere quantità adeguate di acqua - commenta il Dottor Bruce Pfuetze, allergolo ed immunologo presso l’Overland Park Regional Medical Center - è molto importante per la nostra salute in generale. Mantenersi idratati, inoltre, aiuta ad espellere le sostanze estranee, compresi gli allergeni che circolano nel nostro corpo”.