Il Centro di Monitoraggio di San Michele all’Adige ha diramato il nuovo bollettino pollini con le rilevazioni per la settimana dal 20 al 26 aprile 2020.

Carpino nero: concentrazione alta, in calo.

Betulla: concentrazione alta, in calo.

Graminacee: concentrazione alta, in aumento.

Urticacee: concentrazione media, in aumento.

Altri pollini rilevati: orniello, faggio, quercia, moracee e pinacee in alte concentrazioni. Inoltre: cupressacee, noce, sambuco, platano, frassino maggiore, salice, rosacee, leguminose, romice e ciperacee in concentrazioni medio-basse.

Carpino nero e betulla sempre in calo, si prevede che l’emissione terminerà i primi giorni di maggio, Nello stesso periodo le graminacee raggiungeranno le massime concentrazioni. La fioritura delle urticacee (parietaria e ortica) è un po’ in anticipo rispetto alla media del periodo.

Spore di Alternaria rilevate in bassa concentrazione.