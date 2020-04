Negli ultimi giorni sta spopolando in rete uno spot video, realizzato dal Dipartimento della Salute dallo Stato dell’Ohio, negli Usa, sull’importanza del distanziamento sociale per impedire l’ulteriore diffusione del contagio da coronavirus. Gli Stati Uniti sono il Paese diventato primo al mondo per morti (più di 26 mila) e contagiati (oltre 610 mila).

Dura pochi secondo ma è straordinariamenten efficace per fare capire come si propagano rapidamente i contagi. Utilizza semplicemente delle palline da ping pong e delle trappole per topi.

Stare s casa è l'unico modo per evitare la diffusione del virus e azzerare la curva del contagio.

GUARDA IL VIDEO