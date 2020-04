Come e quando si usano le mascherine? Alle tante domande dei cittadini trentini ha risposto, durante la conferenza stampa della “task force” anti Covid ha risposto Paolo Bordon, direttore dell’Apss.



Sono usa e getta?



Sì, se vengono utilizzate in ambito sanitario. Per un uso più “semplice”, come per esempio per fare la spesa, la mascherina può essere utilizzata più volte e, in alcuni casi, anche pulita e sanificata con dell’alcol».



È personale?



Sì, non va assolutamente ceduta a familiari o ad altre persone.



Quelle distribuite nei supermercati servono solo per fare la spesa?



Sono espressamente distribuite per i clienti dei negozi. Ciascuno dei quali, dunque, potrà prendere una sola mascherina, non ci deve essere una corsa all’accaparramento.



La devono utilizzare anche i bambini piccoli?



Assolutamente sì se entrano nel negozio con i genitori.



Vanno usate anche in farmacia?



Sì, valgono le stesse regole anche nelle farmacie.