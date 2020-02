Longevità, il primato regionale tra gli uomini e le donne è trentino. Gli uomini, secondo l’Istat, hanno una speranza di vita alla nascita di 82,2 anni.



Trento rappresenta l’area più favorevole per la sopravvivenza anche per le donne, grazie a una vita media di 86,6 anni, dato che costituisce peraltro il più alto livello di speranza di vita alla nascita mai toccato nella storia del Paese per una singola regione.



Se la popolazione cala nel Mezzogiorno (-6,3 per mille), cresce al Nord (+1,4 per mille). Lo sviluppo demografico più importante si è registrato a Bolzano e Trento, rispettivamente con tassi di variazione pari a +5 e +3,6 per mille.