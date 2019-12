Nei cinque anni di attività, il Centro di protonterapia di Trento ha raggiunto i mille pazienti trattati. Un risultato, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria, che è il frutto di un percorso iniziato alla fine del 2014, con il primo paziente adulto, e proseguito l’anno successivo con il primo caso pediatrico in Italia trattato con i protoni.

Il Centro di protonterapia di Trento è una struttura unica in Italia, e uno tra gli oltre 80 centri nel mondo.

Vengono trattati tumori cerebrali e della base cranica, tumori della testa e del collo, sarcomi, tumori gastrointestinali, della colonna vertebrale e del sacro, i linfomi e i tumori solidi pediatrici.

Dal 2017, Trento è il primo centro in Europa e il secondo al mondo ad aver sviluppato e implementato trattamenti di radiochirurgia con protoni per trattare tumori localizzati in parti dell’encefalo non operabili chirurgicamente.

Nel centro viene effettuata anche attività di ricerca e sviluppo in ambito aerospaziale, di fisica di base e dei materiali dal Trento Institute for fundamental physics and applications (Tifpa).