Sono immagini pazzesche quelle girate da un gruppo di sei ragazzi, nello stato americano dello Utah, durante un’escursione in motoslitta. Mentre procedevano sulla neve, una enorme valanga si è staccata da un costone alle loro spalle. Uno di loro si è messo anche a riprendere la scena, con una massa incredibile di neve che scende velocissima dal pendio e finisce per investirli direttamente. Tutto ripreso in diretta, almeno fino al momento dell’impatto. Per fortuna, tutti e sei gli amici sono riusciti da soli a uscire dalla neve senza riportare ferite. Uno di loro, però, ci ha messo più di htre minuti e ha dovuto scavare un tunnel nella neve.